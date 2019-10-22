Фриско, США, 22 октября 2019, 10:37 — REGNUM Компания Gearbox объявила о скором старте особого хэллоуинского события в игре Borderlands 3. Праздничный ивент традиционно для серии получит название «Кровавый урожай», сообщалось в ролике на YouTube-канале проекта 21 октября.
Событие продлится с 24 октября по 5 декабря 2019 года. В игре появятся новый босс, виды оружия и косметические предметы.
Напомним, релиз Borderlands 3 состоялся 13 сентября 2019 года. Игра была тепло принята, как игроками так и критиками.
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