Орел, , 10:09 — REGNUM Следственный комитет опроверг жестокое обращение с 11-летней девочкой из Орла, которую в СМИ назвали «маугли». Региональные следственные органы рассказали о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье о халатности после того, как ребенок в крайне истощённом состоянии попал в больницу.

Девочка, как установлено, воспитывается в многодетной семье — у нее семь несовершеннолетних братьев и сестер. Семья благополучная, на учёте не состояла, однако после смерти супруги женщины с июля 2019 года семья попала в сложную ситуацию: вся забота о детях легла на мать, кроме того, ей нужно было содержать большое подсобное хозяйство. В августе — октябре пятеро ее детей были временно помещены в школу-интернат, ещё трое остались жить с матерью, которой пришлось переехать в арендованную квартиру.

«Малолетнюю девочку, страдающую редким генетическим заболеванием, нуждающуюся в специализированном уходе, женщина, как и прежде, отказалась помещать в учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как полагала, что без материнской заботы состояние ребенка ухудшится», — сообщили в СК.

Следственные органы также уточнили, что женщина планировала купить дом в сельской местности, однако деньги у нее украли — сейчас делом занимается полиция. Именно при выяснении обстоятельств преступления 11-летнюю девочку у матери забрали полицейские, ребенка поместили в больницу.

«На сегодняшний день состояние здоровья госпитализированного ребенка стабильное, девочке оказывается необходимая медицинская помощь с учетом имеющегося заболевания», — уточнили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11-летняя девочка поступила в больницу в Орле в крайне истощённом состоянии. Позже в СМИ появились сообщения о том, что мать ребенка якобы страдает алкоголизмом, держала ребенка в клетке, перевозила в «чемодане» и «продавала ее педофилам».

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