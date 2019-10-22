Орел, 22 октября 2019, 10:09 — REGNUM Следственный комитет опроверг жестокое обращение с 11-летней девочкой из Орла, которую в СМИ назвали «маугли». Региональные следственные органы рассказали о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье о халатности после того, как ребенок в крайне истощённом состоянии попал в больницу.
Девочка, как установлено, воспитывается в многодетной семье — у нее семь несовершеннолетних братьев и сестер. Семья благополучная, на учёте не состояла, однако после смерти супруги женщины с июля 2019 года семья попала в сложную ситуацию: вся забота о детях легла на мать, кроме того, ей нужно было содержать большое подсобное хозяйство. В августе — октябре пятеро ее детей были временно помещены в школу-интернат, ещё трое остались жить с матерью, которой пришлось переехать в арендованную квартиру.
Следственные органы также уточнили, что женщина планировала купить дом в сельской местности, однако деньги у нее украли — сейчас делом занимается полиция. Именно при выяснении обстоятельств преступления 11-летнюю девочку у матери забрали полицейские, ребенка поместили в больницу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11-летняя девочка поступила в больницу в Орле в крайне истощённом состоянии. Позже в СМИ появились сообщения о том, что мать ребенка якобы страдает алкоголизмом, держала ребенка в клетке, перевозила в «чемодане» и «продавала ее педофилам».
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