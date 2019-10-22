Орск, Оренбургская область, , 10:09 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области на нефтеперерабатывающем заводе проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, девять рабочих получили сильное отравление при подготовке к ремонту установки гидроочистки дизельного топлива резервуара и установки металлических заглушек на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

Напомним, ЧП на заводе случилось вечером 21 октября. Сейчас в больнице находятся двое работников ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и семь рабочих подрядной организации. У двух пациентов тяжелое состояние, они находятся в реанимации. По данным прокуратуры, рабочие отравились сероводородом.