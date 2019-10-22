Красноярск, , 10:08 — REGNUM В Красноярском крае в месте разлива реки Сейба, которое произошло после прорыва дамбы, обнаружен металлический сейф. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 22 октября.

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По данным правоохранительного ведомства, сейф удалось найти после осушения одной из заводей в Курагинском районе.

«В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, Следственного комитета и МЧС», — добавили в полиции.

Что находится в сейте, пока неизвестно. Сейчас проводится работа по его вскрытию.

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Как сообщало ИА REGNUM, дамбу технологического водоёма на реке Сейба в Красноярском крае прорвало в ночь на 19 октября. Поток глины, воды и камней затопил два временных общежития, в которых проживали рабочие артели. В результате погибли 15 человек, судьба ещё пятерых остаётся неизвестна. Различные травмы получили 44 человека, восемь из них остаются в больнице.

По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сегодня, 22 октября, спасатели возобновили поисковые работы в районе прорыва дамбы.

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