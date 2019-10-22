Брянск, 22 октября 2019, 10:14 — REGNUM Победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый — 2019» в Брянской области стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России «Карачевский» Константин Артамонов. Лейтенант полиции представит область на заключительном всероссийском этапе конкурса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.
В административный участок участкового входят 25 населённых пунктов общей численностью населения более 1600 человек. За девять месяцев 2019 года участковый выявил 117 административных правонарушения, раскрыл три кражи, рассмотрел 358 жалоб и заявлений граждан.
Всероссийский этап конкурса пройдёт с 1 по 10 ноября. Проголосовать за своего кандидата могут все желающие.