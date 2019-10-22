Брянск, , 10:14 — REGNUM Победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый — 2019» в Брянской области стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России «Карачевский» Константин Артамонов. Лейтенант полиции представит область на заключительном всероссийском этапе конкурса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

В административный участок участкового входят 25 населённых пунктов общей численностью населения более 1600 человек. За девять месяцев 2019 года участковый выявил 117 административных правонарушения, раскрыл три кражи, рассмотрел 358 жалоб и заявлений граждан.

«На участке нет и не должно быть ни одного вопроса, не касающегося участкового. В том числе и по линии ГИБДД. Это значит, что участковый по закону может остановить и проверить любое транспортное средство на своём участке, если есть правонарушение подготовить соответствующие материалы. А иногда надо неожиданно появиться в нужное время в нужном месте», — рассказал лейтенант полиции.

Всероссийский этап конкурса пройдёт с 1 по 10 ноября. Проголосовать за своего кандидата могут все желающие.