Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Онлайн-сражения в игре с технологией дополненной реальности «Pokemon Go» появятся в начале 2020 года. Об этом 22 октября сообщил официальный сайт проекта.

https://twitter.com/PokemonGoApp/status/1186372660802064384

Новая функция игры получила название Go Battle League, основанная на боях с тренерами она предоставит возможность устраивать онлайн-битвы. Разработчики из Niantic пока не сообщили подробности о механике, они лишь написали, что «GO Battle League будет побуждать игроков выходить на улицу и исследовать мир» и что тренеры смогут получить шанс на вступление в лигу.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Niantic пообещала решить проблему блокировок смартфонов Xiaomi. Она сделала это после того, как её «завалили» жалобами владельцы некоторых устройств китайской компании.

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