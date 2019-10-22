Орск, Оренбургская область, , 09:56 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области на ПАО «Орскнефтеоргсинтез» по поручению прокурора области Сергея Берижицкого организована проверка в связи с чрезвычайным происшествием на заводе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

«Надзорному ведомству предстоит дать оценку соблюдению на производстве норм промышленной безопасности и правил охраны труда», — отметила старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева и добавила, что в случае выявления нарушений законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

По данным прокуратуры, вечером 21 октябре механик и оператор завода и семь слесарей подрядной организации работали на на установке гидроочистки дизельного топлива и получили острое отравление сероводородом.

Напомним, вечером 21 октября с территории завода скорая помощь доставила в больницу семь человек. Впоследствии еще двое работников самостоятельно обратились в медицинское учреждение с жалобами на состояние здоровья. По данным минздрава, в настоящее время состояние двух человек оценивается как стабильно тяжелое, работники находятся в реанимационном отделении. Остальные пострадавшие являются пациентами терапевтического отделения.

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