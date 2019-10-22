Иерусалим, , 09:53 — REGNUM Мать осужденной в России за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар записала видеообращение с просьбой помиловать ее дочь. Запись опубликовало 22 октября издание РБК.

«Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала ничего подобного из того, в чем ее обвиняют», — обратилась мать осужденной в видеоролике.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Наама Иссасхар была приговорена к 7,5 года тюрьмы за попытку провезти 9,5 грамма гашиша через российский аэропорт «Шереметьево».

В СМИ также появлялась информация, что Москва якобы предлагала обменять осуждённую на российского гражданина Алексея Буркова, арестованного в Израиле по запросу США, но Тель-Авив ответил отказом.

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