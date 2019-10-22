Оренбург, , 09:49 — REGNUM В Орске Оренбургской области девять человек получили на ПАО «Орскнефтеоргсинтез» острое отравление сероводородом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Напомним, вечером 21 октября скорая помощь госпитализировала семь человек с территории нефтеперерабатывающего завода. На данный момент число пострадавших работников увеличилось до девяти человек.

Ранее речь шла об отравлении неизвестным газом.

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