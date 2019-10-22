Грозный, , 09:42 — REGNUM В Чечне 21 октября состоялось чествование обладателей краповых беретов. В честь военнослужащих Росгвардии, заслуживших это почетное звание по результатам квалификационных испытаний, глава Чечни Рамзан Кадыров дал торжественный обед. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии, кроме удостоенных этого звания 11 октября, участвовали все чеченские военнослужащие, получившие это почетное звание в прежние годы. Глава Чечни вручил медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента ЧР» Хусайну Межидову. Еще 15 сотрудников Росгвардии награждены медалями «Защитнику ЧР» и «За заслуги перед ЧР».

Кроме того, Кадыров объявил о решении президента Регионального общественного фонда Аймани Кадыровой выделить по 1 млн рублей 15 обладателям краповых беретов из Чечни.

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