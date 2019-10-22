Курган, , 09:41 — REGNUM В Курганской области восстановили автобусное сообщение в посёлке Чернавский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Когда общественники приехали в посёлок Чернавский для выяснения ситуации с закрытием туберкулёзного диспансера, местные жители пожаловались, что в населённый пункт перестал ходить общественный транспорт.

«Это вызвало затруднение у жителей с поездками на работу, в детский сад и больницу, а тем более за продуктами, так как уже год магазин в населенном пункте не работает», — сообщил представитель ОНФ в Курганской области Давид Мардвинов.

Департамент промышленности и транспорта Зауралья провёл встречу с перевозчиками, была достигнута договорённость о двух рейсах в день в посёлок Чернавский.

Напомним, посёлок Чернавский прославился на всю страну «бунтом» против закрытия на капитальный ремонт местного туберкулёзного диспансера, который устроили члены курганского штаба Навального вместе с «Альянсом врачей» в ночь на 17 октября.

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