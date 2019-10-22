Хух-Хото, Китай, , 09:40 — REGNUM Опустыненные территории вдоль реки Хуанхэ во Внутренней Монголии на севере Китая сократились на 351 800 гектар за прошедшее десятилетия благодаря кампании экологического восстановления региона, сообщает 21 октября агентство Сиьхуа.

Автономный района запустил целый ряд экологических проектов в последние годы с целью борьбы с опустыниванием бассейна реки Хуанхэ. Средняя площадь покрытия пастбищ растительностью в семи хошунах и городах бассейна выросла до 29% в текущем году против 20,6% в 2013 году.

Отметим, что река Хуанхэ является второй по длине рекой в Китае. Она пролегает на 830 км по территории Внутренней Монголии, где расположились такие пустыне как Бадын-Джаран, Тэнгэр, Улан-Бух и Кузпчи. Как отмечается, сдерживание процесса опустынивания земель привело к сокращению числа песчаных бурь на севере Китая за последние 10 лет.