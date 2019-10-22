Хабаровск, , 09:40 — REGNUM Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края вынесло постановление о назначении штрафа в размере 300 тысяч рублей и 100 тысяч рублей непосредственно руководителю управляющей компании «Служба заказчика №1» (Комсомольск-на-Амуре) из-за неуплаты трёхмиллионного долга за потреблённые энергоресурсы. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Хабаровскэнергосбыта.

Сегодня «Служба заказчика №1» обслуживает более 100 многоквартирных домов в Комсомольске-на-Амуре. По результатам этой работы задолженность управляющей компании достигла 3,3 млн рублей.

Ранее Арбитражный суд Хабаровского края вынес решение о взыскании в пользу энергокомпании 930 тыс. рублей за период с февраля по май текущего года. Кроме того, на исполнении в МТС-Банке находится исполнительный документ на сумму более 623 тыс. рублей.

В Хабаровскэнергосбыте напомнили, что по действующему законодательству управляющие компании могут быть лишены лицензии на осуществление деятельности, если они несвоевременно оплачивают потреблённую электроэнергию и уклоняются от погашения задолженности.

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