Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Совет Безопасности ООН «самым решительным образом» осудил террористический акт в мечети Афганистана, об этом 21 октября говорится в официальном заявлении организации.

«Члены Совета Безопасности выразили свои глубокие соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим», — отмечается в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, в результате террористического акта, совершенного смертником на востоке Афганистана в провинции Нангархар погибли по меньшей мере 72 мирных жителя. Преступление было совершено в мечети в пятницу, 18 октября.

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