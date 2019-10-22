Москва, , 09:55 — REGNUM Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о вытрезвителях, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Парламентарии намерены дать возможность властям регионов создавать вытрезвители на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Предполагается, что в этих учреждениях будет оказываться помощь людям, «находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Вместе с тем у парламентариев возникли вопросы по финансированию создания таких вытрезвителей, регионы и муниципалитеты и так испытывают финансовые трудности.

Сегодня уже в 20 регионах РФ появились специализированные муниципальные учреждения по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться. Такие учреждения создаются как на базе медицинских, так и на базе социальных и других госучреждений.

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