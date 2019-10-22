Париж, , 08:55 — REGNUM Несколько сотен граждан Чили, проживающих во Франции, провели митинг перед консульством Чили в Париже в знак солидарности со своей страной, сообщает Le Figaro.

Около 400 человек вышли с плакатами, на которых было написано: «Президент, который объявляет войну своему народу, не является президентом» или «мы имеем право жить в мире».

«Мы здесь, чтобы требовать отставки президента Чили, который разместил на улицах военных. Это не демократический режим», — заявила журналистам студентка, изучающая историю во Франции.

«Мы хотим поддержать нашу страну, наш народ. Мы устали от такой социальной несправедливости, такого большого неравенства», — отметил другой протестующий.

Издание отмечает, что на акцию протеста также пришел глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

«Какая радость видеть борьбу чилийской молодежи! В конце концов, люди победят», — заявил он по-испански.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Чили начались массовые протесты в связи с решением властей повысить цену на проезд в метро.

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