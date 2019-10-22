Москва, , 08:42 — REGNUM В Москве 22 октября немного похолодает. Температура воздуха днем в столице составит от +10 до +12°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

На небе будет облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный, его скорость достигнет 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Как сообщает Гидрометцентр, самый холодный день 21 октября в Москве был зафиксирован в 1976 году. Температура воздуха в тот день в столице снизилась до — 9,7 °С. Самый теплый день был в 1949 году, тогда температура поднялась до отметки +15,2 °С.