Тяньцзинь, Китай, , 08:38 — REGNUM В общей сложности 33 человека были приговорены к тюремным срокам до 14 лет за то, что они, притворяясь врачами, продавали гражданам Китая по телефону или через интернет продукты для здоровья, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

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По данным суда города центрального подчинения Чунцина, обвиняемые основали целый ряд компаний в области здравоохранения в городах Поднебесной и нанимали на работу продавцов, которые, притворяясь экспертами в области медицины, по высоким ценам продавали людям среднего возраста и пожилым людям продукты здравоохранения.

В общей сложности с 2014 по 2017 годы мошенники выписали счетов на 56,15 млн юаней (около $7,9 млн). Обвиняемые были приговорены к тюремным срокам от 3 до 14 лет и штрафам в размере от 10 до 500 тыс. юаней.

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