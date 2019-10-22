Владикавказ, , 08:34 — REGNUM Во Владикавказе вынесен обвинительный приговор за торговлю наркотиками двоим военнослужащим. Два сержанта войсковых частей, дислоцирующихся на территории одной из республик Северного Кавказа, получили срок за продажу марихуаны, пишет «Интерфакс-Юг».

Неоднократные факты торговли пресекли сотрудники управления ФСБ по Южному военному округу. Было возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств. Установлено, что сержант М. и старший сержант П. неоднократно незаконно приобретали и перепродавали марихуану. Подозреваемые были задержаны. Они полностью признали свою вину.

Суд вынес приговор одному из них в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии строгого режима, другому — в виде полутора лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.