Ставрополь, , 08:36 — REGNUM Проектная площадка для объединения финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» будет создана на Ставрополье. Она позволит управленцам организовать совместную работу и обмениваться опытом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона по итогам его встречи с участниками конкурса из Ставропольского края.

Владимиров в ходе обсуждения отметил востребованность компетенций и опыта финалистов и победителей конкурса для решения актуальных задач развития края.

«Конкурс «Лидеры России» дал вам возможность проявить себя и поверить в свои силы, и мы [власти региона] хотим опираться на ваш профессионализм, развивая Ставрополье», — сказал губернатор.

Участники встречи также обсудили инициативы в области развития и совершенствования системы образования, поддержки малого и среднего бизнеса, развития IT-технологий и ряд других.

В пресс-службе напомнили, что за последние два года в финал управленческого конкурса «Лидеры России» вышли 26 ставропольцев, четверо из них вошли в число победителей.