Махачкала, , 08:35 — REGNUM Уголовное дело о покушении на мошенничество возбуждено против начальника управления учебно-методической работы и контроля качества обучения Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ). Мужчина обманом пытался заполучить от местной жительницы 200 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что в августе 2019 года к обвиняемому обратилась женщина с заявлением о переводе ее сына из Ульяновского государственного университета в ДГМУ. Приказом ректора дагестанского вуза от 2 сентября студент был зачислен на пятый курс лечебного факультета.

Однако обвиняемый скрыл от женщины информацию о зачислении ее сына и потребовал 200 тыс. рублей за его перевод. Потерпевшая усомнилась в законности действий должностного лица и обратилась в правоохранительные органы. При получении 150 тыс. рублей обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ в своем рабочем кабинете.

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