Майкоп, , 08:24 — REGNUM Бывший начальник исправительной колонии в Адыгее осужден за крупную взятку, злоупотребление должностными полномочиями. Решением суда он ближайшие 7,5 лет проведет в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе прокураторы республики.

Установлено, что в 2018 году осужденный получил взятку от предпринимателя, который осуществлял свою деятельность на территории промышленной зоны исправительного учреждения. Бизнесмен передал начальнику колонии автомобиль «Нива» и набор мебели на общую сумму свыше 270 тыс. рублей за общее покровительство.

Кроме того, обвиняемый злоупотребил служебными полномочиями при исполнении госконтракта и превысил полномочия при покупке оборудования для нужд исправительного учреждения за счет средств предпринимателя.

Помимо лишения свободы на 7,5 лет, суд также взыскал с осужденного в пользу государства сумму причиненного им ущерба.

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