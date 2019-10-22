Париж, , 08:15 — REGNUM Согласно ежегодному отчету Global Wealth Report, составленному Credit Suisse, жители Франции богаче граждан США или Германии, передает BFM TV.

По данным исследования, со средним капиталом в 91 401 евро французы занимают 9-е место в мире сразу после Ирландии (104 840 долл. США), Швейцарии (227 890 долл. США), Австралии (181 360 долл. США), Гонконга (146 890 долл. США) и Бельгии (117 090 долл. США).

Удивительно, что, по данным Credit Suisse, средний капитал французов превосходит средний капитал американцев и немцев. В Соединенных Штатах он составляет 65 900 долларов (59 097 евро), а в Германии — 35 313 долларов (31 662 евро).

Неравенство богатства больше в Германии, чем в других крупных странах Западной Европы. Коэффициент, который измеряет распределение богатства среди населения, составляет 82% для Германии против 70% для Франции.

Известно, что 1% самых богатых жителей Германии владеют 30% общего богатства страны, по сравнению с 22% во Франции и Италии.

Исследование также оценивает число миллионеров по всему миру.

«Мы часто слышим, что увеличение числа миллионеров отражает растущее неравенство, но наши результаты показывают, что на глобальном уровне увеличение среднего благосостояния является причиной 78% увеличения числа миллионеров», — говорится в исследовании Credit Suisse.

Напомним, число миллионеров в мире увеличилось до 47 миллионов в прошлом году, и теперь они владеют почти половиной мирового богатства.