Хабаровск, , 08:20 — REGNUM Начиная со вторника, 22 октября, все внутренние авиарейсы в аэропорту Хабаровска обслуживаются в новом терминале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

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Все системы безопасности, эскалаторы, телетрапы для крупных лайнеров и другое оборудование работают в штатном режиме. Также пресс-секретарь Анастасия Хаустова рассказала, что в здании аэропорта открыты магазины, кафе, отделы деликатесов и сувенирной продукции.

«Изменилась схема движения у терминала легкового автотранспорта, теперь работают четыре пункта въезда на территорию и четыре на выезд. Рейсовые автобусы теперь останавливаются непосредственно у входа в терминал, троллейбусы в «кармане» на Матвеевском шоссе», — пояснила Анастасия Хаустова.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября новый терминал Хабаровского международного аэропорта принял первых пассажиров.