Новосибирск, , 08:01 — REGNUM Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новосибирской области по итогам прошедшей недели с 14 по 20 октября не превышает эпидемический порог. Таковы данные регионального управления Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тем не менее регион готовится к эпидемическому сезону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году против гриппа планируется привить не менее 54% жителей региона (более 1,5 млн человек). В 2018 году было привито 52,9% населения области,.

На 18 октября привито 166 866 детей и 576 240 взрослых. Иммунизация в регионе продолжается.