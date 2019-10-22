Чёрмоз, , 08:00 — REGNUM В Ильинском муниципальном районе Пермского края администрация Чёрмозского городского поселения выкупила у собственников дом, который непригоден для проживания, поскольку находится в опасной зоне — практически на краю оврага, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Как отметили в надзорном ведомстве, чиновники предприняли действия по выкупу после того, как прокуратура обратилась в суд, а судебная инстанция удовлетворила требования истца.

Жилой дом в Чёрмозе находится в зоне берегообрушения, ежегодно расстояние до пропасти сокращается. До обрыва оставалось не более 14 метров, когда глава семейства обратился за помощью к прокурору, потому что муниципальные чиновники бездействовали.

В результате после суда администрация выкупила за 700 тысяч непригодный дом и землю под ним для того, чтобы семья переехала в безопасное жилище.