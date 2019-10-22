Ярославский, , 08:13 — REGNUM Жители посёлка Ярославский в Приморье вышли на митинг против муниципальной реформы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Митингующие требовали остановить процесс объединения поселений Хорольского муниципального района в муниципальный округ, пишет ИА DEITA. По мнению населения посёлка Ярославский, «бездумное создание приведёт к увеличению затрат жителей, ещё большему обнищанию населения, удалению власти от народа и послужит отстранению жителей от принятия решений по улучшению качества жизни в посёлке».

Жители опасаются, что бюджет моногорода, которым является Ярославский, в случае объединения поселений в округ, будет растянут по депрессивным территориям, что самым отрицательным образом скажется на посёлке горняков. Ещё в 2014 году Ярославский распоряжением правительства России был включен в категорию «монопрофильного муниципального образования с наиболее сложным социально-экономическим положением».

На митинге люди требовали встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, отчаявшись другими способами остановить реформу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье прошли митинги, на которых люди высказывали своё мнение против проводимой властями административной реформы.