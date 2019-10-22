Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:59 — REGNUM Житель Новокузнецка был осужден за призывы к экстремизму в социальной сети «ВКонтакте». Об этом 22 октября сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.

В течение года осужденный, 42-летний мужчина, размещал в сети публикации и иллюстрации, призывающие к насилию на почве национальной вражды. Он три раза привлекался к административной ответственности, но не прекратил свою деятельность.

«Мужчина продолжил размещать в социальной сети иллюстрации с текстом, призывающим к необходимости совершения насильственных действий в отношении неограниченного круга лиц по мотивам национальной ненависти или вражды», — говорится в сообщении.

Житель Новокузнецка был задержан. В отношении него было возбуждено три уголовных дела, завершившихся приговором Заводского районного суда Новокузнецка по части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Обвиняемый был приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно.