Москва, , 07:29 — REGNUM Временные ограничения и перекрытия движения по ряду улиц в центре Москвы ожидаются в период с 22 октября по 7 ноября в связи с подготовкой и проведением торжественного марша, посвященного 78-й годовщине военного парада на Красной площади 1941 года. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В частности, 22, 24, 28 и 30 октября, а также 1 ноября с 14:00 до 20:00 будет полностью перекрыта площадь Васильевский спуск.

5 и 7 ноября с 6:00 до 13:00 будет перекрыто движение по улице Ильинка на участке от Новой до Красной площади, по улице Варварка на участке от Старой до Красной площади, а также по Васильевскому спуску.

7 ноября с 8:00 до 12:00 будет ограничено движение по одной полосе на Моховой улице на участке от Большой Никитской до Тверской. С 11:00 до 14:30 будет закрыта одна полоса на улице Петровка от здания Большого театра до Театрального проезда.