Пермь, , 07:24 — REGNUM В Перми вынесен приговор мастеру цеха промышленного предприятия, который признан виновным в нарушении требований охраны труда, что повлекло гибель рабочего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

Установлено, что в ночную смену с 3 на 4 августа 2018 года рабочий получил острое отравление. Оно спровоцировало развитие множества осложнений. В больнице мужчина скончался.

Мастер цеха приговорен к одному году ограничения свободы. В законную силу приговор не вступил.