Пекин, , 07:22 — REGNUM Количество пассажирских железнодорожных перевозок в Китае достигло 2,8 млрд единиц за первые три квартала 2019 года, что на 9,4% больше, чем годом ранее, сообщили в компании China Railway.

Около 1,73 млрд перевозок пассажиров с января по сентябрь было осуществлено скоростными поездами, что на 15,3% больше в годовом исчислении. За указанный период 8538 пассажирских поездов находились в эксплуатации ежедневно, из них 71,6% приходилось на скоростные поезда. Поезда-пули семейства «Фусин» заняли 12% от общего числа скоростных поездов.

Отметим, что компания China Railway запустила в использование электронные билеты в экспериментальном режиме для оптимизации очередей и времени ожидания в процессе покупки билетов и продвижения приоритетной системы покупки билетов для пожилых людей и детей.

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