Пекин, , 07:16 — REGNUM Китайская национальная комиссия по борьбе с бедствиями и министерство чрезвычайных ситуаций КНР совместно активизировали экстренное предупреждение IV уровня в связи с серьезной засухой в центральной провинции Аньхой и восточной провинции Цзясни, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

На место были направлены рабочие группы по борьбе с засухой, которые проведут мониторинг масштаба бедствия и приступят к работе по борьбе с ней. В связи с высокими температурами и нехваткой осадков, которые устоялись с июля текущего года, в некоторых районах севера Китая и районах среднего и нижнего течения реки Янцзы установилась сильная засуха.

От засухи больше всего пострадали провинции Шаньси, Хубэй, Аньхой, Цзянси и Хунань, в то время как в некоторых районах она обрела катастрофический масштаб. Отметим, что при IV уровне экстренного предупреждения мониторингом за развитием ситуации занимается непосредственно Госсовет КНР.

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