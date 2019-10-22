Пекин, , 07:07 — REGNUM Более 1500 рабочих мест было предложено китайским студентам, вернувшимся из-за рубежа, во время ярмарки труда в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Ярмарка была организована Китайским центром обслуживания по научному обмену при Министерстве образования КНР. В ней приняли участие 152 известных в стране организаций, включая госкорпорации, университеты и научные исследовательские институты наряду с частными и совместными предприятиями.

Ярмарка труда проводится уже 14-й раз с 2012 года. Она привлекла за это время почти 2200 предприятий и институтов наряду с 40 тыс. студентов и предоставляя более 12 тыс. рабочих мест.