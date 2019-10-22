Орск, Оренбургская область, , 06:54 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области госпитализированные с территории нефтеперерабатывающего завода восемь работников получили консультацию врача-токсиколога областного токсикологического центра через санавиацию. Транспортировка пострадавших заводчан в Оренбург не требуется, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

По данным ведомства, вечером 21 октября, как стало известно о ЧП, в экстренном порядке был собран оперативный штаб. В его состав вошло руководство министерства здравоохранения Оренбуржья и Центра медицины катастроф, а также главврач скорой помощи. В минздраве подчеркнули, что ситуация находится на контроле.

Напомним, вечером 21 октября с отравлением неизвестным газом с орского нефтеперерабатывающего завода в больницу доставлены семь человек, еще один работник обратился за медпомощью самостоятельно. Из восьми пострадавших двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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