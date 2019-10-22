Сиань, Китай, , 06:51 — REGNUM Симпозиум продвижения развития коммерческой космической индустрии и создания космической информационной инфраструктуры вдоль «Пояса и пути» пройдет в столице провинции Шэньсни городе Сиане на северо-западе Китая 31 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Второй коммерческий космический симпозиум «Шелкового пути» также станет частью Глобальной конференции по аппаратному обеспечению и базовым технологиям, организованной правительством Сианя.

Чиновники, предприниматели и эксперты в области космоса из стран «Нового шелкового пути» примут участие в дискуссиях о дальнейшем расширении и коммерческом применении космических технологий, а также об эффективной интеграции ресурсов коммерческих космических программ.

Во время симпозиума пройдет ряд лекций. Во время симпозиума организаторы также объявят список топ-30 китайских коммерческих предприятий.

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