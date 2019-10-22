Пекин, , 06:42 — REGNUM Один из первых цветных китайских документальных фильмов «Освобожденный Китай» был оцифрован и отреставрирован Китайским киноархивом, сообщает агентство Синьхуа.

Фильм длиной 89 минут содержит 130 тыс. кадров. Он снимался совместно двумя группами из Советского Союза и Пекинской киностудией с сентября 1949 года по 1950 год. В нем отражены исторические события вокруг образования Китайской Народной Республики, включая церемонию основания КНР. Среди многих документалистов фильм признан национальным сокровищем Китая.

Киноархиву потребовалось девять месяцев, чтобы завершить цифровую реставрацию документального фильма специально к 70-й годовщине со дня основания КНР. Фильм вошел в программу реставрации старых фильмов, запущенную киноархивом еще в 2006 году. В год восстанавливается порядка 150 фильмов. 535 из них были отреставрированы в разрешении 2К и выше.

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