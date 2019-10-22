Новосибирск, , 06:39 — REGNUM Долгострой на улице Декабристов, 10 в Новосибирске будет введён в эксплуатацию в начале 2020 года, сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска.

Строительство дома ведётся уже 12 лет. От действий застройщика пострадали 136 дольщиков. Для достройки потребовалось около 200 млн рублей.

Как заявил мэр города Анатолий Локоть, сейчас объект находится в высокой степени готовности.

«Подобные проблемные объекты мы достраиваем в сотрудничестве с правительством Новосибирской области. Именно областной закон позволяет нам привлекать подрядчиков, заключать масштабные инвестиционные проекты и компенсировать их затраты землей, — сказал Локоть. — Нет сомнений, что уже зимой дом будет сдан в эксплуатацию».

Строительство 136-квартирного дома на ул. Декабристов началось в 2007 году. Спустя три года, в 2010 году, оно было заморожено, а через девять лет — возобновилось. Застройщиком выступает ЖСК «Д-10», генподрядчиком — «СМУ-9».

Для завершения строительства собраны паевые взносы с дольщиков — по 7 тыс. рублей с каждого квадратного метра. Дефицит средств, необходимых для достройки, — 60 млн рублей.

По данным мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в городе насчитывается 56 проблемных объектов жилого строительства, девять из них признаны долгостроями в 2019 году — это дома, недостроенные компаниями «ПТК-30» и ООО «НСК-Девелопмент». В 2019 году власти планируют ввести в эксплуатацию шесть долгостроев.