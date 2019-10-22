Новосибирск, , 05:47 — REGNUM Новосибирское предприятие «Сибавтобан» погасило почти 84 млн рублей задолженности по заработной плате перед работниками, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее прокуратура Октябрьского района Новосибирска проверила исполнение трудового законодательства в организации. Проверка показала, что перед 896 работниками с декабря 2018 года по март 2019 года образовалась задолженность по зарплате на сумму более 83,7 млн рублей. Руководителю фирмы было внесено два представления об устранении нарушений трудового законодательства, выплате работникам заработной платы и денежной компенсации. В отношении гендиректора общества и юридического лица возбуждены административные дела за «нарушение трудового законодательства» (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). В отношении гендиректора организации возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).Сейчас организация полностью выплатила задолженность по заработной плате.