Гонконг, Китай, , 05:39 — REGNUM Полиция Гонконга арестовала 68 человек с 18 по 20 октября за ношение масок или участие в несанкционированных митингах, сообщает 21 октября агентство Синьхуа.

В число арестованных входит 53 мужчины и 15 женщин возрастом от 15 до 67 лет. Они обвиняются в кражах со взломом, нанесении вреда здоровью, призывах к незаконным действиям, ношении масок на незаконных митингах и сокрытии наступательного оружия, заявил главный суперинтендант отдела по связям с общественностью полиции Цзе Чунь-Чун во время пресс-конференции.

Отметим, что с начала октября в Гонконге было зафиксировано 28 краж со взломом, более 80 случаев поджога, 752 случая нанесения ущерба. За последние четыре месяца было повреждено 400 светофоров. Незаконные акции с актами вандализма и мародерства в Гонконге продолжаются.