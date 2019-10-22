Курган, , 05:52 — REGNUM В Курганской области в 2019 году ситуация с заболеваемостью коклюшем находится на уровне средних многолетних показателей и составляет 2,25 случаев на 100 тыс. населения. Надёжным щитом для распространения данного заболевания является вакцинация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

В больнице Mil.ru

Ситуация с коклюшем не всегда была стабильной. По данным, представленным Свердловскстатом, в 2014 году было зарегистрировано 2 случая коклюша в Зауралье, а в 2015 — уже 24. По состоянию на 1 января 2019 года охват вакцинацией против коклюша в возрасте до 2 лет составляет 95%. За первые девять месяцев 2019 года — 76,7%. Вакцина АКДС поставлена в регион в достаточном количестве.

Управление Роспотребнадзора по Курганской области дополнительно сообщает, что длительность защиты от коклюшной инфекции варьируется: после перенесённой натуральной инфекции защита сохраняется 4−20 лет; после иммунизации цельноклеточной коклюшной вакциной — 4−14 лет; бесклеточной коклюшной вакциной — 3−10 лет. Реальная заболеваемость коклюшем может сильно отличаться от регистрируемой, поскольку нередки атипичные (стёртые) виды инфекции, широкая вариабельность клинической картины, и, как следствие, необращение за медицинской помощью.

Напомним, эпидемиологи России в середине октября 2019 года сообщили о резком росте заболеваемостью коклюшем в стране. Число заболевших в 2018 году увеличилось в 1,9 раз по сравнению с показателями 2017 года, а за первое полугодие 2019 года уровень заболеваемости вырос в 1,5 раза.

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