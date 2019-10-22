Абакан, , 04:51 — REGNUM В связи с тем, что в Хакасии 2020 год объявлен Годом хакасского языка, глава региона Валентин Коновалов поручил подготовить мероприятия, направленные на развитие и сохранение традиций коренного народа республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Республиканское миннацполитики попросило организации, занимающиеся популяризацией и изучением хакасской культуры, подготовить предложения по мероприятиям в рамках Года хакасского языка.

Конкурс на знание хакасского языка, регулярно проходящий в Бейском районе, предложено проводить на территорию всей республики. Планируется, что в 2020 году в нём примут участие 240 первоклассников. Из бюджета на эти цели выделят порядка 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 4 сентября отпраздновали День национального языка.

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