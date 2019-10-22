Москва, , 03:22 — REGNUM Новый председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не планирует изменений в составе совета в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

"Точно не сейчас. Мне надо вникнуть в работу СПЧ. И только потом, через достаточно продолжительное время, я себе это позволю. Сегодня я не считаю для себя возможным как-то влиять на состав СПЧ», — ответил Фадеев на вопрос о возможных изменениях в составе совета.

Новый глава СПЧ подчеркнул, что выведение нескольких членов совета из его состава состоялось не по его инициативе.

Фадеев считает, что повестку деятельности СПЧ должны определять прежде всего члены совета. В ближайшее время он планирует собрать заседание совета, которое определит приоритеты в работе и, если потребуется, внесет коррективы.

Значительные усилия Фадеев намерен направить на решение проблемы неравенства в регионах, продолжая таким образом политику, начатую им на посту руководителя Общественной палаты РФ.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев был назначен председателем СПЧ вместо ушедшего в отставку в связи с достижением предельного возраста Михаила Федотова. Федотов также был исключен из состава СПЧ.

Вместе с Федотовым из состава совета были выведены политолог Екатерина Шульман, правозащитник Евгений Бобров, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков и профессор Илья Шаблинский.

Читайте также: Президент подал сигнал обществу, отправив в отставку главу СПЧ — эксперт

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Изменения в составе СПЧ — это ротация