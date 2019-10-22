Ханой, , 09:26 — REGNUM 21 октября министр образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фунг Суан Ня принял участие в торжественной церемонии открытия фестиваля студенческих стартапов.

Вьетнам Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По сообщению вьетнамского новостного издания, инициатива по проведению такого фестиваля принадлежит правительству СРВ. Так, по мнению членов правительства, государство способствует развитию студенческих проектов, многие из которых крайне перспективны. В рамках фестиваля студенты высших учебных заведений Вьетнама буду представлять свои проекты. Всего на фестивале будет представлено лишь 68 проектов, которые были отобраны жюри.

Как отметил во вступительной речи министр образования и подготовки кадров Фунг Суан Ня: «Главная цель проведения фестиваля — стимулировать интерес студентов к созданию собственных проектов».