Ханой, , 12:11 — REGNUM Председатель национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган (СРВ) встретилась с членами женской сборной Вьетнама по футболу. Встреча была приурочену к празднованию дня женщины во Вьетнаме, который традиционно отмечается 20 октября.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в рамках встречи Нгуен Тхи Ким Нган поздравила весь коллектив сборной с праздником. Кроме того, Нгуен Тхи Ким Нган высоко оценила достижения сборной.

В частности, женская сборная Вьетнама по футболу завоевала золото чемпионата Юго-Восточной Азии. В соответствии с рейтингом ФИФА, женская сборная Вьетнама по футболу в настоящее время находится на 34-м месте в общемировом зачете и на 6-м месте среди команд Азии.