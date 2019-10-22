Ханой, , 10:04 — REGNUM 21 октября HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) представили доклад о положении женщин во вьетнамском обществе. Как известно, Вьетнам — один из лидеров в вопросе справедливого гендерного распределения социальных ролей.

По сообщению вьетнамского информационного агентства «Куан дой нян зан», в соответствии с докладом 36% высших постов во Вьетнаме занимают женщины. По этому показателю Вьетнам занимает второе место среди стран АСЕАН (первое — Филиппины).

Как отметили в правительстве Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), вьетнамское правительство продолжит создавать благоприятные условия для того, чтобы женщины беспрепятственно занимали руководящие посты исходя из уровня необходимой квалификации.