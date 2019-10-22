Додома, , 09:29 — REGNUM Генеральный секретарь администрации премьер-министра Танзании по вопросам курса политики, координации и инвестиций Дороти Мвалуко призвала танзанийцев, зараженных ВИЧ, продолжать принимать антиретровирусные препараты, чтобы обеспечить себе здоровую и спокойную жизнь.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», данное заявление было сделано во время беседы с членами Совета людей, живущих с ВИЧ. Мвалуко также обратилась к ним с просьбой и впредь помогать тем, кто не знает о наличии у них вируса, и тем, кто знает о заболевании: поощрять принятие ими антиретровирусных препаратов в дальнейшем.

Она добавила, что, согласно статистике, ежегодно в стране ВИЧ заражаются 72 000 человек, из которых представители молодого поколения в возрасте от 15 до 24 лет составляют 40%. При этом в 80% случаев ВИЧ-инфицированными становятся женщины.