Москва, , 01:39 — REGNUM Соглашение о взаимном отказе от визовых формальностей между Россией и островным государством Антигуа и Барбуда вступает в силу со вторника, 22 октября.

Соглашение между правительствами двух стран было подписано 7 июня 2019 года в Санкт-Петербурге. По его условиям граждане одной страны могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другой без виз сроком до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, начиная с даты первого въезда.

Право безвизового въезда распространяется на граждан России, являющихся владельцами действительных загранпаспортов, а также дипломатических и служебных паспортов. Гражданам, планирующим пребывать в Антигуа и Барбуда более 90 дней, либо осуществлять там трудовую или коммерческую деятельность, по-прежнему потребуется оформление визы.