22 октября 2019 | Время чтения 2 мин

Татьяна Борматова, , 14:07 — REGNUM В старинных подземных каменоломнях днём и ночью кипит жизнь. Сюда приходят как искатели приключений, так и серьезные исследователи — спелеологи и спелестологи. Спелеология изучает естественные пещеры, а спелестология — искусственные подземные полости, которые не используют по прямому назначению.

Спелеолог курит в гроте в Киселях (в Камкинской каменоломне). Московские спелеологические клубы используют каменоломни для учебных выездов и отработки навыков топографической съемки Татьяна Борматова © ИА REGNUM

Еще в XIV веке в Подмосковье началась добыча камня под землей, закрытым способом. Продолжалась она вплоть до XIX столетия. При Сталине спускаться под землю без специальных разрешений было строжайше запрещено, но искателей приключений это не останавливало. В 1960-е годы посещения и вовсе стали массовыми. Тогда входы в каменоломни стали взрывать. Доступ под землю усложнился, но интерес к антропогенным подземельям не иссяк. Начиная с 1980-х годов спелестологи и энтузиасты вновь ищут подземные полости, утраченные в советское время.

Входной колодец в Сьяновскую каменоломню находится в овраге на берегу реки. Над ним возвышается автобусная остановка, а над самими каменоломнями — частные дома. Бурение скважин местные жители согласуют со спелестологами, ведь такие работы затрагивают каменоломни Татьяна Борматова © ИА REGNUM Вертикальный колодец с лестницей «Кошачий лаз» — единственный на сегодня открытый вход в Сьяновскую каменоломню. Свое название он получил еще в 1960-е годы, до того, как входы начали взрывать. В 2007 году его укрепили железобетонными кольцами, чтобы избежать обвалов Татьяна Борматова © ИА REGNUM

Жилой грот в Сьяновских каменоломнях. В Сьянах гроты фактически принадлежат различным группам спелестологов. Чужаков здесь не любят. Пришедшие сюда в первый раз могут переночевать в отдельных гостевых гротах Татьяна Борматова © ИА REGNUM

Разбор старых завалов, откапывание и исследование ходов, топографическая съемка требуют многодневного пребывания под землей. В каменоломнях стали оборудовать гроты для сна и приема пищи, водокапы, туалеты, укреплять обвалоопасные места. Стены украшают рисунками, надписями, артефактами и граффити. Сложилась целая субкультура со своими правилами и традициями.

Следы на потолке Новленской каменоломни говорят о том, что каменные блоки были выломаны отсюда с помощью клиньев Татьяна Борматова © ИА REGNUM

Карта Сьяновской каменоломни. Топографическая съемка подземных ходов проводится разными группами спелестологов. Из-за этого порой возникают ошибки, которые мешают ориентироваться Татьяна Борматова © ИА REGNUM

Зал в Сьянах. Стены каменоломен украшены рисунками, надписями, граффити Татьяна Борматова © ИА REGNUM

«Алтарь желаний» в Сьянах — забавный артефакт, созданный кем-то из посетителей не больше пяти лет назад Татьяна Борматова © ИА REGNUM

Украшение из пустых винных бутылок в одном из гротов Татьяна Борматова © ИА REGNUM

Посещение каменоломен теперь носит преимущественно развлекательный характер. Сюда всё чаще приходят экстремалы, любители выпить, неофициальные экскурсионные группы и блогеры. Зачастую под землю спускаются люди, не знающие элементарных правил безопасности. Между тем рисков в каменоломнях немало: можно заблудиться или попасть под обвал. Спелестологи относятся к любительским визитам крайне негативно, стараются препятствовать съёмкам и экскурсиям. Некоторые исследователи по-прежнему ведут раскопки и изучают подземные ходы, но повышенное внимание мешает их работе. Координаты вновь обнаруженных подземных полостей приходится держать в секрете.

«Могила лифтера» — бутафорская могила в Киселях, ироничное напоминание о подстерегающих под землей опасностях Татьяна Борматова © ИА REGNUM Комбинезон спелестолога. В каменоломнях грязно, пыльно, местами мокро. Постоянная температура – всего 7-10 градусов тепла. Спелестологи спускаются под землю в сменной одежде, чаще в хлопчатобумажных или специальных комбинезонах, сапогах или ботинках; на руках — перчатки, а головы покрыты банданами Татьяна Борматова © ИА REGNUM

Грот в Киселях. На столах, в упаковках, которые защищают от грызунов, оставляют продукты с длительным сроком хранения. Все, что могут съесть мыши и крысы, подвешивают к потолку. Мусор собирают в пакеты и выносят на поверхность. Раз в год энтузиасты проводят под землей субботники Татьяна Борматова © ИА REGNUM Мыло в пакете возле умывальника, сделанного из пластиковой бутылки Татьяна Борматова © ИА REGNUM

Водокап – место сбора питьевой воды – представляет собой натянутый полиэтилен с емкостью под ним. Собранную воду кипятят и пьют или используют в технических целях Татьяна Борматова © ИА REGNUM Тележка, утеплитель и доски в гроте Сьяновских каменоломен Татьяна Борматова © ИА REGNUM

Подземные ходы. В каменоломнях абсолютно темно, передвигаться без фонарика невозможно Татьяна Борматова © ИА REGNUM

Съёмки этого проекта проводились в Московской области, в Сьяновских, Новленской каменоломнях, а также в Камкинской каменоломне, более известной как Кисели.

Грот «Чекист» в Сьянах. Обычно название гроту дает его строитель или «владелец». Оно может быть произвольным или воспроизводит прозвище «владельца». Прозвища в субкультуре спелестологов широко распространены. Названия на стенах гротов помогают гостю определить местоположение и свериться с картой Татьяна Борматова © ИА REGNUM

Спелеолог курит в гроте в Киселях (в Камкинской каменоломне). Московские спелеологические клубы используют каменоломни для учебных выездов и отработки навыков топографической съемки Татьяна Борматова © ИА REGNUM

Обтесанный товарный камень — известняк. Именно его добывали в каменоломнях. Рубили камень под конкретный заказ, первичную обработку он проходил еще под землей. Известняк применяли в строительстве, для стеновой кладки и декора. Также он шел на известь и бут Татьяна Борматова © ИА REGNUM Старая система учета на стенах Новленской каменоломни. Вероятно, штрихами и палочками, нарисованными углем на камнях кладки, камнедобытчики отмечали, сколько известняка они обточили, отпилили или вытесали. Спелестологи закрыли эту каменоломню для массового посещения, чтобы сохранить исторический вид Татьяна Борматова © ИА REGNUM

Грот в Киселях. На столах, в упаковках, которые защищают от грызунов, оставляют продукты с длительным сроком хранения. Все, что могут съесть мыши и крысы, подвешивают к потолку. Мусор собирают в пакеты и выносят на поверхность. Раз в год энтузиасты проводят под землей субботники Татьяна Борматова © ИА REGNUM Вход в грот закрывает баннер. Для бытовых нужд спелестологи используют синтетические материалы, которые не боятся влажности Татьяна Борматова © ИА REGNUM

Выход из Сьяновской каменоломни Татьяна Борматова © ИА REGNUM

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