Нью-Йорк, США, , 09:34 — REGNUM Пресс-секретарь Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул необходимость снизить напряжённость и остановить насилие в Чили, переживающей беспрецедентные социальные протесты со времён окончания диктатуры Пиночета. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Дюжаррик призвал к мирному разрешению социально-экономических проблем, вызвавших протесты населения. Он выразил глубокую озабоченность случаями насилия, участившимися на улицах Сантьяго за последние выходные.

С особым сожалением представитель Генерального Секретаря отметил, что в ходе протестов ранения получили множество чилийцев, в том числе дети.