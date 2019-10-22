Нижний Новгород, , 00:54 — REGNUM Из регионов Приволжского федерального округа в число 10 самых криминальных регионов России попали Башкирия и Татария. Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам августа в Башкирии было совершено 37 199 преступлений, республика занимает седьмое место в рейтинге. В Татарии зафиксировано 33 488 преступлений, регион занял десятую строку рейтинга.

На 14-м месте — Самарская область и 29 351 преступление, на 15-м месте — Пермский край с 29 053 преступлениями, 16-я позиция — за Нижегородской областью и 28 472 преступления, на 22-м месте — Саратовская область и 19 494 преступления, на 23-м — Оренбургская область с показателем 18 140 преступлений, 25-е место досталось Удмуртии — 17 498 преступлений, 35-е место заняла Кировская область — 13 128 преступлений, 52-е место — Пензенская область и 8 786 преступлений, 54-е место заняла Чувашия — 8 537 преступлений, 56-е — Ульяновская область и 8 479 преступлений.

Наименее криминальными регионами Поволжья стали Мордовия — 5 508 преступлений в августе и 70-е место в России, а также Марий Эл — 72-е место и 5 109 преступлений.

Наиболее криминальными регионами России стала Москва — 93 882 преступления, Московская область — 51 217 преступлений и Краснодарский край — 48 293 преступления.

Меньше всего в России совершено преступлений в Чукотском АО — 524, Ненецком АО — 526 и Ингушетии — 1 120 преступлений.